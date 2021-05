Im Sommer wird die Autobahnabfahrt Kandel-Mitte in Richtung Kandeler Innenstadt voraussichtlich vier bis acht Wochen gesperrt. Das teilte der Beigeordnete Michael Gaudier (CDU) in der Stadtratssitzung am Dienstagabend mit. Hintergrund sind die Bauarbeiten in der Rheinstraße. Diese lägen so gut im Zeitplan, dass schon im Sommer die Fahrbahnerneuerung rund um den Kreisel in Angriff genommen werden könne. Umleitungen sollen über die Abfahrten Kandel-Nord und Kandel-Süd geführt werden.

Bei einem ersten Treffen sei schon eine Lösung gefunden worden, welchen Weg denn Rettungsfahrzeuge nehmen könnten. Allerdings müsse man sich dringend mit dem Thema Schleichverkehr befassen, mahnte Gaudier. Ein solcher Verkehr über Wirtschaftswege müsse unterbunden werden. Dazu sei die Kooperation mit der Landwirtschaft notwendig.