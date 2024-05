Ein übermüdeter Autofahrer hat am Freitag, 10. Mai, einen Unfall auf der A65 bei Kandel verursacht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, befuhr der 23-jährige Pkw-Fahrer aus Frankreich am Freitagmorgen gegen 6.40 Uhr die A65 von Kandel in Richtung Karlsruhe. Zwischen den Anschlussstellen Kandel-Nord und Kandel-Mitte geriet er, vermutlich aufgrund von Übermüdung, während eines Überholvorganges auf den rechten Fahrstreifen. Dort stieß er auf einen vor ihm fahrenden Lkw. Durch den Aufprall wurde ein Mitfahrer im Pkw leicht verletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei wurde der Führerschein des Pkw-Fahrers sichergestellt, zudem wurden eine Sicherheitsleistung einbehalten und ein Strafverfahren eingeleitet.