Die Aktionsgruppe Rhein-Haardt für das EU-Förderprogramm Leader hat über die Vergabe von Mitteln in der aktuellen Förderperiode entschieden. Mit 40 Prozent der Kosten wird demnach das Projekt „Regiomat“ des Weinguts Schreier in Großkarlbach bezuschusst.

Der Betrieb erhält nach Angaben der Verwaltung rund 7100 Euro wenn die Idee eines Automaten mit Produkten aus der Region umgesetzt wird. Auf Anfrage teilt Patrick Schreier vom gleichnamigen Wein- und Sektgut mit, dass dafür die Vertragsunterlagen noch ausstünden. Geplant sei aktuell , dass der Automat mehrheitlich mit Getränken bestückt wird, möglicherweise zusätzlich mit Metzgereiprodukten und Waren anderer Erzeuger. „Konkret ist hier allerdings noch nichts“, so Schreier.

Neben weiteren Projekten in der Region Grünstadt/Freinsheim/Monsheim, die mit bis zu 2000 Euro unterstützt werden, hat auch die Initiative „Gerolsheim bewegt sich“ eine positive Antwort für ihre Idee eines Familienwalds erhalten. Weitere Beispiele für förderwürdige Vorhaben von Kommunen, Vereinen oder Unternehmen sind das Bauwagen-Mitmachprojekt des Amateurtheaters Burgspiele Altleiningen und ein Begegnungsplatz, den der Freundeskreis Großkarlbach umsetzen will.

Öffentliche und private Antragsteller in der Region Rhein-Haardt können in der nächsten Förderperiode bis zum 20. September ihre Vorschläge bei der Geschäftsstelle in Monsheim oder dem Regionalmanagement einreichen. Nach deren Angaben stehen fast 700.000 Euro zur Verfügung. Ziel von Leader ist es, ländliche Regionen attraktiver zu machen. In einer Mitteilung des Regionalmanagements heißt es, künftig würden keine Infotafeln, -schilder oder -stelen mehr gefördert, „da sich das tatsächliche ehrenamtliche Engagement in Grenzen hält“.