Die touristische Werbegemeinschaft „Zentrum Pfälzerwald Touristik“ organisiert sich als Verein. Das teilt die Verbandsgemeinde Lambrecht mit, einer der fünf Verbandsgemeinden, die zu dem Zusammenschluss gehören.

Bislang war die Touristik-Einrichtung eine lose Arbeitsgemeinschaft, die Aufgaben festlegte. Inzwischen sind jedoch neue Aufgaben hinzugekommen, darunter die Sterneklassifizierung von Ferienwohnungen und –zimmer sowie die Betreuung des digitalen Info- und Buchungssystem für die beteiligten Verbandsgemeinden. Mit der Gründung eines Vereins soll die Professionalisierung weiter vorangetrieben werden.

Zum Zentrum Pfälzerwald Touristik gehören neben der VG Lambrecht die Verbandsgemeinden Enkenbach-Alsenborn, Landstuhl, Rodalben und Waldfischbach-Burgalben. Bereits in der Vergangenheit seien Synergien erzeugt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Zweck des Vereins ist die Förderung des Tourismus mit dem Ziel einer touristischen Wertschöpfung sowie eines hohen Erholungs- und Freizeitnutzens für Gäste und Einheimische. Neu sei, dass auch die Ortsgemeinden Mitglied werden können. Der Vorstand besteht aus den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden. Vorsitzender ist Peter Degenhardt, Verbandsbürgermeister aus Landstuhl, Stellvertreter Wolfgang Denzer, VG Rodalben. Die Geschäftsstelle des Vereins ist in Landstuhl, 06371/1300012.