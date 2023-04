Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Häuser mit insgesamt 26 Wohnungen sollen auf dem Gelände der früheren Baumschule Oberholz in Freinsheim entstehen. Das sieht ein Konzept vor, das der Haßlocher Bauträger Müller Bau den Mitgliedern des Bau- und Entwicklungsausschusses des Stadtrats am Donnerstag vorgestellt hat. Für das Gelände soll ein vorhabenbezogener Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt werden, so eine Empfehlung der Ausschussmitglieder an den Stadtrat.

Neun Ausschussmitglieder votierten für die Empfehlung, einen Bebauungsplan aufzustellen, zwei waren dagegen, Angela Hubach (SPD) enthielt sich der Stimme. Das Konzept des Bauträgers