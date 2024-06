Um Landeszuschüsse zu kriegen, müssten die Bauarbeiten an der maroden Brücke am Affenstein in Dirmstein eigentlich bis 30. Juni beginnen. Doch vor Ort ist bisher noch nichts passiert. Bürgermeister Bernd Eberle (FWG) bestätigte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass sich zu Beginn der laufenden Woche in der Hinsicht noch nichts getan habe. In einer Sitzung des Gemeinderats Anfang des Jahres hatte Eberle über die Modalitäten für die Zuschüsse aus dem Investitionsstock des Landes Rheinland-Pfalz informiert. Auf die Frage über einen möglichen Baustart verwies Eberle nun an die Verwaltung der Verbandsgemeinde Leiningerland. Deren Bauabteilung teilt auf Anfrage mit, dass in der kommenden Woche ein „technisches Startgespräch“ stattfinden soll. Gemeinsam mit Vertretern des Planungsbüros und der ausführenden Firma soll vor Ort die „Umsetzung der Maßnahme“ besprochen werden.

Die VG-Verwaltung informierte gegenüber der RHEINPFALZ zudem, dass der Beginn der Bauarbeiten für Montag, 22. Juli, geplant ist. Die Verzögerung des Starts sei von Seiten der beauftragten Firma entstanden. Auswirkungen auf die Vergabe der Fördermittel habe dies nicht. Dem Fördermittelgeber sei die Auftragsvergabe an die ausführende Firma als Baubeginn übermittelt worden. Der Start der Bauarbeiten erfolge in Absprache mit dem Fördermittelgeber. Die Brücke am Affenstein, die unter anderem für die Dirmsteiner Feuerwehr wichtig ist, ist seit Jahren marode. Im Nachtragshaushalt 2024 hatte die Gemeinde 360.000 Euro für die Maßnahme veranschlagt. Die Hälfte davon soll aus den genannten Fördermitteln bezahlt werden.