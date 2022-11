Tanzen und damit sich selbst und anderen Gutes tun – das ist das Ziel des Tanzsportvereins Social Dancing Bad Dürkheim, der jetzt seit einem Jahr besteht. Doch wie hat sich der Verein in dieser Zeit entwickelt?

700 Euro durch zwei Auftritte sowie Einzelspenden haben die Tänzerinnen und Tänzer bislang für den guten Zweck gesammelt – wer das Geld bekommt, darüber entscheidet die Mitgliederversammlung. Infrage kommen soziale Projekte, bedürftige Familien und Institutionen im Landkreis Bad Dürkheim. „Die Kinder wissen, dass sie für Menschen tanzen, denen es nicht so gut geht wie ihnen“, erklärt Linda Wingerter, Vorstandsmitglied für Öffentlichkeitsarbeit. Das Angebot des Vereins richtet sich an tanzbegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die ganzjährig Schautänze trainieren und bei Veranstaltungen auftreten möchten.

Schon Anfragen für 2023

„Leider hat uns Corona bei weiteren geplanten Auftritten einen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichtet Wingerter. So waren die Schautänzer beispielsweise für das wegen der Pandemie mehrfach verschobene Jubiläum des Seniorenheims An den Salinen in Bad Dürkheim gebucht. Für das kommende Jahr gibt es laut Wingerter schon Anfragen, unter anderem von einer Möbelhauskette.

Wie Stefanie Finkenbeiner, neben Wingerter im Vorstand für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, ausführt, hat der Verein mittlerweile knapp 100 Mitglieder. Besonders groß ist der Zulauf bei den Kleinsten: 28 Kinder zwischen drei und zehn Jahren sind bei den Trolls aktiv, die beim Parkfest der Lebenshilfe ein großes Publikum mit ihrem farbenfrohen Auftritt begeisterten. Für die Grundausstattung der Tänzer sorgte unter anderem eine 2000-Euro-Spende der Sparda Bank Südwest, auch die Dürkheimer Online-Druckerei Klug drucken hat unterstützt.