Mit der Schulung „Demenz-Partner“, die an die weltweiten Aktivitäten der Aktion Dementia Friends anknüpft, sollen Teilnehmende in Haßloch den richtigen Umgang mit Dementen erlernen. Wenige Plätze sind noch frei.

Weil die Nachfrage beim ersten Termin im Mai so groß war, bietet die Gemeindeverwaltung Haßloch die kostenlose Basisschulung „Demenz-Partner“ am 21. Juli noch einmal an. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Kulturviereck, Gillergasse 14. Angesprochen sind alle Interessierten, die mehr über das Thema Demenz und den Umgang mit Demenzerkrankten erfahren möchten. Doch heißt es schnell sein, denn es sind nur noch wenige Plätze verfügbar.

Tipps für den Alltag

In einem 90-minütigen Kompaktkurs erlernen die Teilnehmenden die Grundlagen. „Neben Kenntnissen zum Krankheitsbild werden in erster Linie alltagspraktische Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz vermittelt“, erklärt der zuständige Beigeordnete Claus Wolfer. 44 Prozent der Betroffenen lebten allein und seien daher in besonderem Maße darauf angewiesen, dass die Anzeichen ihrer Krankheit – etwa bei Behördengängen, in Arztpraxen oder beim Einkaufen – richtig gedeutet und sie von einer ihnen fremden Umgebung angemessen behandelt werden.

Referentin ist Claudia Krack, Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz. Aus organisatorischen Gründen wird um eine Anmeldung im Haßlocher Seniorenbüro bei Beate Gebhard-Diehl gebeten. Sie ist erreichbar unter Telefon 06324 935-359 oder per E-Mail: beate.gebhard-diehl@hassloch.de.