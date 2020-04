Die Gemeindeverwaltung sagt vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die Leisböhler Weintage und die Maikerwe ab. Beide Veranstaltungen hätten im Mai stattgefunden. Auch der Sommertagsumzug, der beim Weinfest hätte nachgeholt werden sollen, fällt aus.

Die von Bund und Ländern am 15. April beschlossenen Maßnahmen sähen zwar schrittweise Lockerungen zum Wiederhochfahren des öffentlichen Lebens vor, Großveranstaltungen seien hingegen bis zum 31. August untersagt. Da die Leisböhler Weintage sowie die Maikerwe an nur einem Veranstaltungstag mehrere hundert Besucher lockten, sei die Einhaltung geltender Abstandsregeln kaum möglich und eine Absage unausweichlich, so der Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU).

„Diese Entscheidung tut gerade in Hinblick auf die mit der Absage verbundenen Einnahmeausfälle für Beschicker und Schausteller weh, doch die Bekämpfung des Virus hat Vorrang. Es gilt weiterhin die Ausbreitung zu verlangsamen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern“, so Meyer weiter.

Mit der Absage der Leisböhler Weintage und der Maikerwe bricht auch der Nachholtermin für den Sommertagsumzug weg. Ursprünglich war geplant, den am 15. März abgesagten Sommertagsumzug am 17. Mai bei der Leisböhler Weintage nachzuholen. Doch auch dieses Vorhaben sei nun nicht mehr umsetzbar. „Denkbar ist, als Alternative den kleinen Festumzug am Eröffnungstag des Andechser Bierfestes im September größer und umfangreicher zu gestalten“, so Meyer. Dies werde bei der Planung des Andechser Bierfestes berücksichtigt und entsprechend geprüft werden.

„Ob das Andechser wiederum wie geplant stattfinden wird, ist aus heutiger Sicht schwer zu beurteilen. Das Verbot für Großveranstaltungen endet am 31. August. Wie es danach weitergeht, weiß keiner. Grundsätzlich absagen möchten wir das Andechser aber noch nicht“, so Meyer weiter. Abgesagt wird hingegen der „Tag der Rettungs- und Hilfskräfte“ am 9. Mai. Eventuell wird der Aktionstag mit dem „Tag des Sports“ in der zweiten Jahreshälfte zusammengelegt. Auch dies sei abhängig von der weiteren Entwicklung. rhp/hox