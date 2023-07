Weil ein Landwirt Unkraut abflammte, kam es laut Polizeiinspektion Grünstadt am Samstag gegen 16.15 Uhr zu einem Brand auf einem Feld an der Kreisstraße 24 zwischen Gerolsheim und Dirmstein. Die Flammen griffen auf ein benachbartes Getreidefeld über. Nach Polizeiangaben war eine Fläche von rund 300 Quadratmetern betroffen. Da sich das Feld in unmittelbarer Nähe zur Bundesautobahn 6 befindet, war die Sicht der Verkehrsteilnehmer durch die enorme Rauchentwicklung kurzzeitig beeinträchtigt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Gegen den Verantwortlichen wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, so die Polizei abschließend.