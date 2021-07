Mit gestutzten Flügeln muss der Elmsteiner Kuckuck wieder über die Kerwe fliegen. Unter dem Motto „Holt euch die Kerwe nach Hause“ findet die traditionsreiche Elmsteiner Kuckuckskerwe auch heuer in abgespeckter Form am Samstag, 17., und Sonntag, 18. Juli, statt.

Bereits am Freitag, 16. Juli, startet die einheimische Metzgerei „Rehfelsen“ ins Kerwe-Wochenende und bietet auf Vorbestellung am Abend Pizza und Schnitzelvariationen zum Abholen an.

Der Kerwe-Samstag beginnt sportlich: Ab 16 Uhr veranstaltet der VfL Elmstein unter strenger Einhaltung der vorgegebenen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen auf seinem Sportgelände am Speyerbach ein Blitz-Fußballturnier. Teilnehmende Mannschaften sind TuS Leimen, TuS Niederkirchen und die gastgebende Spielgemeinschaft VfL Elmstein/SV Iggelbach. Fans und Zuschauer bleiben dabei nicht hungrig, denn zur Anstoßzeit ab 16 Uhr servieren Mitglieder des Vereins auf Vorbestellung Spießbraten und Kartoffelsalat zum Abholen.

Am Samstagabend geht es dagegen musikalisch weiter: Ab 18 Uhr spielt der Musikverein Elmstein unter Leitung von Michael Kobel eine Stunde lang volkstümliche Weisen und Lieder vom Kirchberg herab. Danach will die Freiwillige Feuerwehr Elmstein bei den Daheimgebliebenen zusätzlich für Kerwestimmung sorgen und fährt mit schallender Kerwemusik durch Straßen und Gassen der Gemeinde. Als originelle Idee verkauft der Förderverein der Elmsteiner Feuerwehr an beiden Festtagen sogenannte „Löschdasche“. Einmal für die „Dame“ und auch für den „Herrn“. Verstaut sind darin Dubbeglas, Alkoholisches und Knabbereien zum Preis von jeweils 17 Euro. Für Kinder gibt es Überraschungseimer mit Spielsachen und Naschereien für 9,50 Euro. Nähere Auskunft dazu erteilt die Gemeinde auf ihrer Homepage, die Elmsteiner Familie Eder (Telefon 0177/5344367) oder Annette Aull (Telefon 0177/7935527).

Auf dem Festplatz hinter der Samenklenge beginnt der Kerwe-Sonntag mit einem Gottesdienst (10.15 Uhr). Danach wartet beim Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr am Gerätehaus in der Hauptstraße zwischen 14 und 19 Uhr ein zünftiges Pfälzer Essen oder zum Nachmittagskaffee ein Kuchenpaket zum Abholen. Vorbestellungen sind ebenfalls an Familie Eder oder Anette Aull zu richten.

Was im vergangenen Jahr im Dorf so alles passiert ist, kann man zum Abschluss der Kuckuckskerwe in der von Annette Aull und Caroline Riedel verfassten und vorgetragenen Kerwered’ erfahren. Ab 15 Uhr geht der Vortrag unter dem Link auf mittelpfalz.de online. An beiden Kerwetagen lädt ein Süßwarenstand am Rathaus und ein Kinderkarussell Groß und Klein zum Besuch ein.

„Es ist einfach toll . wie sich Vereine und viele ehrenamtliche Helfer für eine abgespeckte Kuckuckskerwe engagiert haben“, freut sich Ortsbürgermeister René Verdaasdonk (SPD). „Trotz Einschränkungen ist es diesen gelungen, ein ausgiebiges und vielseitiges Programm auf die Beine zu stellen, damit eine fröhliche Kerwestimmung aufkommen kann. Es ist für jeden was dabei.“