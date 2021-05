Was spielt eigentlich die Musizierklasse des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG), wenn in der Schule kein Unterricht stattfinden kann? Auf jeden Fall keine lange Pause.

„Die Schüler der Musizierklasse haben ihr Instrument daheim“, betont Musiklehrer Bernd Gaudera. Und das nicht nur zum Anschauen. „Die Fünftklässler haben Stücke aus dem Lehrheft auf, die Sechstklässler haben noch ein neues Übungsblatt mit nach Hause bekommen.“ Es gibt immer wieder neue Aufgaben.

Der Unterricht läuft übers Internet. Da ist auch die Familie eingebunden: Vater, Mutter oder Geschwister nehmen die Übungen zum Beispiel mit dem Handy auf und schicken sie auf einen von der Schule eingerichteten „Lehr-Server“, erklärt Gaudera. Dieses Video schaut er sich dann an und gibt die entsprechende Rückmeldung.

Zudem ließen sich neue Töne und Stücke auch anhand von Lehr-Videos erlernen. Für manche hat Gaudera eine Karaoke-Version erarbeitet. „Da haben die Schüler gleich eine Begleitung“.

Als Streicherklasse begonnen

Begonnen hat die Musizierklasse in Haßloch ursprünglich als Streicherklasse. Als Bernd Gaudera als Musiklehrer ans HAG kam, entstand die Bläserklasse, denn er hat sich schon während seiner Ausbildung auf Bläserklassen spezialisiert. Inzwischen ist aus der Streicher- und der Bläserklasse die „gemischte“ Gruppe, die „Musizierklasse“, mit im Schnitt 25 Mitgliedern entstanden.

Gelernt und geprobt wird zunächst getrennt. Um auf die jungen Menschen möglichst individuell einzugehen, ist nicht nur viel Engagement nötig, sondern auch „ein großer Personalaufwand, denn die Kinder sollen möglichst fundiert und umfassend ausgebildet werden“. Nur so sei ein Musikunterricht gewährleistet, der es den Kinder ermögliche, später auch in Ensembles zu spielen können, erklärt Gaudera.

Vorkenntnisse nicht erforderlich

Wer sich für die Musizierklassen entscheidet, muss nicht unbedingt Vorkenntnisse haben. Bei den Streichern, sagt Gaudera, dürfen die Schüler durchaus schon Kenntnisse auf ihrem Instrument mitbringen. „Das funktioniert“, sagt er, denn „Bläser haben schneller Erfolge“. Daher dürfen die jungen Bläser kein Instrument spielen, das sie schon kennen.

„Sie würden sich sonst schnell langweilen.“

Die erste Zeit aber wird ohnehin getrennt geübt, bis Bläser und Streicher für ihr erstes Konzert gemeinsam dirigiert werden. In diesem Jahr wird es wegen der durch Corona bedingten Schulschließung nicht schon nach den Ferien stattfinden, die Lernenden und ihr Publikum müssen auf Ludwig van Beethovens „Freude schöner Götterfunken“ noch etwas warten. Das Stück harmonisch zum Klingen zu bringen, sei übrigens gar nicht so einfach, erklärt Gaudera. „Die Komposition ist für Bläser und Streicher jeweils in einer anderen Tonart gesetzt, B-Dur haben die Bläser, D-Dur die Streicher. Da trifft man sich dann in der Mitte bei C-Dur.“

Auch Motorik wird gefördert

Bernd Gaudera sieht das gelassen. Die jungen Leute bekämen das hin. Ohnehin seien Mitglieder von Musizierklassen in der Regel konzentrierter und aufgeschlossener als Nichtmusiker, denn das Musizieren fördere auch die Vernetzung von Bereichen im Gehirn, die sonst wenig angesprochen werden. Aktives Musizieren schule zudem die Motorik. Und nicht zuletzt spielen die Musizierklassen zweimal im Jahr vor Publikum. „Auch das ist gut für die Persönlichkeitsentwicklung.“