Zum Abbau ihrer Kassenkredite kann die Ortsgemeinde Laumersheim knapp 169.000 Euro vom Land bekommen, wenn sie einen entsprechenden Vertrag abschließt. Der Gemeinderat will das Angebot annehmen.

Das Gremium hat den am 20. März vertagten Tagesordnungspunkt nun in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch nachgeholt. Die Mitglieder haben nach einer anderthalbstündigen Diskussion mit zehn Jastimmen