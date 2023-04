Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie kamen in einem gemütlichen Reisebus und schrieben Weltgeschichte: Helmut Kohl und Michail Gorbatschow. Genau 30 Jahre ist der Besuch der beiden Staatsmänner in Deidesheim nun her. Ein Rückblick.

10. November 1990: Als der dunkelgraue Reisebus mit Bundeskanzler Helmut Kohl, dem sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow und ihren Ehefrauen eintrifft, ist der Beifall der Menschen,