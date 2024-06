Wohl wegen technischen Unstimmigkeiten dauerte die Auszählung in Gerolsheim fast bis Mitternacht. Doch das Ergebnis von Simone Ulrich, (FWG) kann sich sehen lassen. Mit 90,6 Prozent ging die 45-jährige über die Ziellinie und wird damit Nachfolgerin von Erich Weyer (FWG). Sie geht somit mit viel Rückenwind in ihre erste Amtszeit. „Das ist eine tolle Rückmeldung der Bürger. Das war so nicht zu erwarten“, freute sie sich. Zudem ist sie die erste Frau im Amt in Gerolsheim. Da die konstituierende Sitzung erst am 27. August angesetzt ist, verbleibe ihr ein wenig Einarbeitungszeit. Als Mutter zweier Kinder lägen ihr Projekte mit Kindern und Jugendlichen sehr am Herzen, aber auch Sozialprojekte, in denen die Menschen zueinanderfinden.