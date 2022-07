Nach zweijähriger Pause veranstaltet die Haßlocher SPD am Sonntag, 3. Juli, ab 12 Uhr wieder ein das Entenrennen auf dem Rehbach an der Obermühle.

Der erste Entenlauf startet um 13 Uhr, der zweite ist für 14 Uhr geplant. Der finale Lauf wird voraussichtlich um 15 Uhr starten, so dass um 16 Uhr die Sieger geehrt werden können. Bislang wurden nach Angaben der SPD-Vorsitzenden Lara Gabrisch 732 Startnummern verkauft. Vor drei Jahren konnten 1600 gesponserte Enten am Rennen teilnehmen. „Es ist eher unrealistisch, dass wir diese Anzahl in diesem Jahr schaffen, aber insgesamt sind wir sehr zufrieden, wenn wir die 1000 schaffen“, sagt Gabrisch. Wer noch Startnummern erwerben will, hat am Samstag von 9 bis 12 Uhr am SPD-Stand auf dem Wochenmarkt und am Sonntag bis circa 12 Uhr vor Ort an der Obermühle die Gelegenheit.

Der Erlös wird an eine Einrichtung in Haßloch gespendet. An wen dieses Mal die Spende gehe, sei noch nicht entschieden, so Gabrisch. „Wir haben aber schon ein paar Ideen.“ Für Essen und Trinken ist gesorgt, und auf die Kinder wartet eine Hüpfburg.