Die Ausweisung des Baugebiets „Oberäcker Wiesen“ am nördlichen Ende der Hauptstraße in Lindenberg soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein. In einer Sitzung des Gemeinderats am Dienstag wurde einem Entwurfsplan für das Baugebiet zugestimmt und die öffentliche Auslegung beschlossen. Ein Antrag der FWG könnte noch zu Änderungen führen.

Die Planung sei in Absprache mit den Besitzern der Grundstücke erfolgt, berichteten Bürgermeister Reiner Koch (FWG) und der Ingenieur Christoph Bökenbrink von