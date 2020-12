Eine kleine Aufmerksamkeit in der Vorweihnachtszeit: An etwa 200 Senioren, die bereits Beratungsleistungen der Gemeindeschwestern plus in Anspruch genommen haben, werden in den nächsten Tagen Adventspäckchen kontaktlos verteilt.

Diese enthalten neben Broschüren zur Förderung der Gesundheit und Bewegung auch Alltagsgegenstände wie zum Beispiel eine Lupe, Brillenputz- und Desinfektionstücher. Außerdem sind Kekse, Tee und Schokolade sowie einer Auswahl von Rätseln, Texten und Mandalas in den Adventspäckchen. Der Inhalt wurde unter anderem finanziert und unterstützt durch das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie sowie der Landeszentrale für Gesundheitsförderung und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

„Uns ist es wichtig, mit den Senioren in dieser von Einschränkungen geprägten Zeit in Verbindung zu bleiben“, sagen die drei Gemeindeschwestern plus Vera Götz (Raum Bad Dürkheim und Haßloch), Birgit Langknecht (Raum Grünstadt) und Martina Laubscher (Raum Lambrecht). Unterstützt wurden sie beim Einpacken von Simone Stauder und Michaela Jung vom Kreissozialamt.

Grundsätzlich beraten die Gemeindeschwestern plus hochbetagte Mitbürger über vorbeugende und gesundheitsfördernde Angebote sowie Maßnahmen zur Verbesserung und Erleichterung des Alltags. Ziel ist es, dass diese so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld ein selbstständiges Leben führen können.