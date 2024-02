Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Januar 1964 fing es an, nun feiert die Stadtkapelle Bad Dürkheim 60. Jubiläum. Was ein Musiker vom Bodensee damit zu tun hat und was das Jubeljahr konkret bedeutet, darüber sprachen die Vorstandsmitglieder Hagen Hiller und Laura-Elena Buck mit Kathrin Thomas-Buchen.

Herr Hiller, Frau Buck, die Stadtkapelle feiert dieses Jahr ihr 60. Jubiläum. Wie ging es 1964 eigentlich los?

Hiller: Siegfried Riedle, ein Blasmusiker,