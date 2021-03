Ein Spaziergänger fand am Sonntag gegen 14 Uhr an der Einmündung B36/ L604 Munition im Wald. Der angeforderte Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte mit einem Metallsuchgerät weitere, zum Teil vergrabene Munition finden. Diese war teils noch mit Zündern ausgestattet. Sie musste an Ort und Stelle kontrolliert gesprengt werden, da ein Transport als zu gefährlich erachtet wurde. Eine Gefahr für die Bewohner bestand nicht. Die Ermittlungen dauern an.