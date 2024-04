Eine 75-jährige Frau wurde am Samstagnachmittag vor einem Hochhaus in der Kaiserallee von einem Gegenstand getroffen und schwer verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb die Frau an den Folgen der Verletzungen noch am Unfallort. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief die Frau gegen 17.45 Uhr vor dem Anwesen beim Mühlburger Tor, als sie von einer Gaskartusche am Kopf getroffen wurde, die mutmaßlich aus einem oberen Stockwerk des Gebäudes herabfiel. Zeugen gaben Hinweise auf mehrere Kinder oder Jugendliche, die sich in verdächtiger Weise in dem Hochhaus aufgehalten haben sollen. Aktuell ist ein Unglücksfall nicht auszuschließen.