Die berühmteste Puppe der Welt ist zu Gast in Schloss Bruchsal: Noch bis zum 3. Oktober dreht sich alles um die Barbie und ihre zahlreichen Outfits, teilten die staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit.

Bei der diesjährigen Sonderausstellung „Barbie - Zwischen Alltag und Glamour“ stehe die modische Kultpuppe sowie vergangene und aktuelle Modetrends im Fokus. Ob Märchenkleid, Badeanzug oder in Motorradjacke: Bereits seit den 1960er-Jahren zeigt sich Barbie, die mit vollem Namen Barbara Millicent Roberts heißt, in unterschiedlicher Damenmode. Die Ausstellungsstücke stammen alle aus der Privatsammlung von Bettina Dorfmann. Die Privatsammlung der Düsseldorferin umfasst rund 18.000 Exemplare. Damit besitzt Dorfmann die weltweit größte Barbie-Privatsammlung - und erhielt dafür einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde.

Zusätzlich zur Ausstellung führt eine Rallye Kinder und Erwachsene durch die Räume. In der Kreativ-Werkstatt kann die eigene, mitgebrachte Barbiepuppe aufgepeppt werden. 1959 hatte Barbie ihren allerersten Auftritt in den Vereinigten Staaten. Heute geben Barbie-Outfits die popkulturelle und gesellschaftspolitische Entwicklung der letzten Jahrzehnte, aber auch die Emanzipation der Kultpuppe wieder. Kaum einen Beruf ließ Barbie in den vergangenen 61 Jahren aus: Sie versuchte sich als Lehrerin und Tierärztin, aber auch als Archäologin, Astronautin und Dinosaurier-Forscherin. Ein besonders ambitioniertes Exemplar kandidierte 1992 sogar für das Amt der US-amerikanischen Präsidentin, heißt es.

Info

Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro, die Familienkarte liegt bei 20 Euro. Mit der Eintrittskarte können die Sonderausstellung, das Schloss, das Deutsche Musikautomaten-Museum und das Museum der Stadt Bruchsal besucht werden. Die Schau ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.