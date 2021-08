Am 31. Oktober jährt sich zum hundertsten Mal der Geburtstag Fritz Walters. Zehn Tage vor diesem Jubiläum finden im SWR-Studio Kaiserslautern die Vorführung des Films „Fritz Walter: Ein Jahrhundertfußballer“ statt und eine prominent besetzte Podiumsdiskussion.

Das erste und auch das letzte Wort an dieser Fritz Walter gewidmeten Veranstaltung hatte Tom Bartels. Der bekannte Sportmoderator begrüßte im Emmerich-Smola-Saal des SWR-Studios die rund 70 eingeladenen Gäste, machte sie mit den Programmpunkten vertraut und wies darauf hin, „dass der Zeitplan sehr eng getaktet ist“ und dass alles unter Corona-Bedingungen ablaufe. Also Maskenpflicht im Saal, Abstand halten, und auch das Lüften stand auf der Agenda. Von diesen durch die Pandemie entstandenen Problemen konnte Fritz Walter noch nichts ahnen. „Der Fritz“ lächelte von einer großen Leinwand aus den Besuchern zu. Er, die große Kaiserslauterer Fußballlegende, war der Grund, warum so viele prominente Gäste aus Sport und Politik an diesem sonnigen Nachmittag nach Kaiserslautern kamen. Sie alle wollten den Film „Fritz Walter: Ein Jahrhundertfußballer“ sehen. Ein 45 Minuten langer Film, der am 31. Oktober 2020, einem Samstag, im SWR Fernsehen ab 21. 50 Uhr gesendet wird und der danach auch noch fünf Jahre lang in der „ARD Mediathek“ abrufbar ist.

Mit von der Partie war auch die Autorin und Filmemacherin Gabriele Trost, von ihr stammt der Fritz-Walter-Film, und bevor es dunkel im Saal wurde, sprach Tom Bartels mit ihr. Sehr wichtig sei ihr gewesen, sagte Gabriele Trost, „dass im Film Menschen zu Worte kommen, die Fritz Walter begleitet haben“. Und dieses Wechselspiel von dokumentarischen Filmaufnahmen und Erzählungen und Erinnerungen von Zeitzeugen, die Fritz Walter noch persönlich kannten, zeichnen diesen Film aus. Der Zuschauer taucht in eine andere Zeit ein, in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Eines der für die junge Bundesrepublik Deutschland prägenden Ereignisse war der Gewinn der Weltmeisterschaft 1954. Und in diesem Wunder von Bern spielte Fritz Walter eine Hauptrolle, er war der Kapitän und Regisseur der deutschen Nationalmannschaft, die im Finale die für unbesiegbar gehaltene ungarische Mannschaft mit 3:2 bezwang. Der Film zeigt die historischen Aufnahmen aus dem Wankdorfstadion und die anschließende Triumphfahrt der Weltmeister nach Deutschland. Hunderttausende jubelten Fritz Walter und seinen Mannschaftskameraden zu. Natürlich ist auch „der Chef“ zu sehen, der Trainer der WM-Elf und väterliche Freund Fritz Walters, Sepp Herberger. Der Betzenberg, Fritz Walters Schicksalsberg, fehlt nicht, und Szenen aus Spielen des 1. FC Kaiserslautern sind zu sehen und Bilder eines glücklichen Fritz Walter an der Seite seiner Frau Italia.

Fußballsiege und Werte

Fritz Walter stand aber nicht nur für Fußballsiege, er verkörperte auch Werte, um die es in der dem Film folgenden Podiumsdiskussion ging, die von Bartels moderiert wurde und an der die Ex-Profi-Fußballerin Celia Sasic, Markus Merk, der Aufsichtsratssprecher des 1. FCK, der Sportjournalist Florian Reis und der Innenminister des Landes Rheinland-Pfalz und Vorsitzende der Fritz-Walter-Stiftung, Roger Lewentz, teilnahmen.

Ja, für welche Werte stand Fritz Walter und haben diese überhaupt noch Bedeutung in unserer Zeit? Das waren die Fragen, auf die die Runde Antworten suchte. Minister Lewentz brachte mit Fritz Walter die „universellen Werte Fairness und Kameradschaft“ in Verbindung und zeigte sich überzeugt davon, dass der große Fußballer damit auch für die heutige Jugend „ein Vorbild sein kann“. Markus Merk erzählte von seinem freundschaftlichen Verhältnis zu Fritz Walter und den anderen Weltmeistern des 1. FCK. „Sie waren alle Helden, wollten es aber nicht sein“, sagte Merk, gab aber auch zu bedenken, dass sich die Zeit im Vergleich zu den goldenen Walter-Jahren „unfassbar verändert“ habe. Nach der Diskussion verabschiedete sich Merk in die raue Fußballwirklichkeit des 1. FCK, zum Drittligaspiel der Roten Teufel im Fritz-Walter-Stadion gegen Ingolstadt.