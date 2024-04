Eine Lebendfalle, vermutlich für Nutrias, hat eine Spaziergängerin am späten Donnerstagnachmittag am Vogelwoog in Kaiserslautern entdeckt. Wie die Polizei mitteilt, war die leere Falle mit einem Fahrradschloss gesichert. Der Fallensteller wird gesucht, Hinweise werden entgegengenommen unter 0631 3692620. Nutrias leben am Wasser, sie sind kleiner als Biber jedoch etwas größer als Bisamratten. Auffällig sind die orangefarbenen Nagezähne der aus Südamerika stammenden Tiere.