Nach knapp einer Viertelstunde war die Weltkriegsbombe auf dem ACC-Gelände am Donnerstagmittag entschärft. Bauarbeiter hatten den Fund am Mittwochnachmittag gemeldet. Bahn- und Flugverkehr waren in dieser Zeit unterbrochen.

„Üblicherweise werden gefundene Bomben von uns immer möglichst zügig entschärft. In diesem Fall lag die Bombe ja in einem abgesperrten Bereich “, erklärt Alexander Schäfer vom Kampfmittelräumdienst nach dem Einsatz vor Ort. Kurz nach Mittag waren die beiden Zünder entfernt, die amerikanische Fliegerbombe soweit unschädlich gemacht. Die mit gut 125 Kilogramm Sprengstoff gefüllte Kriegswaffe werde, nach Lagerung im Bunker des Kampfmittelräumdienstes letztlich in Münster vernichtet, sagt Schäfer.

Weil der Fund fast mitten auf der Baustelle für das neue Batteriezellwerk entdeckt wurde, die Hallen dort sind schon abgerissen, habe niemand evakuiert werden müssen – selbst bei Ikea oder Opel nicht. Im 300-Meter-Evakuierungsradius lagen nur das Opel-Kesselhaus und das Verwaltungsgebäude. ACC-Chef Peter Winternheimer: „Unsere Mitarbeiter nutzen heute das Mobile Arbeiten.“ Er lobt die Zusammenarbeit rund um die Entschärfung: „Das ist sehr professionell abgelaufen.“

Erleichtert zeigten sich nach der Entwarnung auch Werner Schmidt, Leiter des Kommunalen Vollzugsdienstes, und Michael Bernhard, Chef der Werkssicherheit bei Opel, die aktuell das Baustellengelände mitbetreut. Laut Bernhard gab’s wegen der Bombe keinen Produktionsausfall bei Opel.