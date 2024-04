Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mehrmals im Monat wirft Peter Gehm seine Post in den Briefkasten an der Postfiliale am Adolph-Kolping-Platz in Landstuhl. Doch nicht immer funktioniert das reibungslos, häufig ist der Kasten überfüllt. Eingeworfene Briefe könnten leicht entwendet werden, kritisiert der Leser.

Bereits im Jahr 2022 fiel dem Landstuhler erstmals der regelmäßig überfüllte Briefkasten auf. Häufig nutzt er diesen, ist er damit doch unabhängig von den Öffnungszeiten