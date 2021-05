Ein gelehrter Wissenschaftler aus Kaiserslautern gefangen im Kerker des Papsts. Undenkbar sogar im Streit um die Fusion der Uni und die Erweiterungspläne ihrer Chemiegebäude. Vor 700 Jahren ein probates Hilfe, um missliebige Kritiker mundtot zu machen. Dies ist die Geschichte des Franz von Lautern, der im Oktober 1320 vom katholischen Oberhirten der Ketzerei beschuldigt wurde.

Im Zeitalter der Scheiterhaufen, auf denen politische wie kirchliche Würdenträger ihre Gegner aus den Weg räumten, war der Vorwurf der Ketzerei kein Pappenstiel. Die katholische Kirche war ebenso mächtig wie unnachsichtig, wenn es um die Auslegung von Glaubensfragen ging. Was die vermeintlichen Hüter des Glaubens für Irrlehre hielten, machten sie nicht nur mundtot.

Für Forschungs-, Lehr- und Meinungsfreiheit war kein Platz. Von Pressefreiheit konnte erst recht keine Rede sein, da den Gelehrten zur Verbreitung und Diskussion ihrer Gedankengänge keine allgemein verfügbaren Medien zur Verfügung standen.

Der Mönch Franz von Lautern geriet ins Visier seiner Gegner, indem er sich als Philosoph, Bibelausleger, Prediger und Briefeschreiber betätigte. Er gehörte dem Orden des Heiligen Franz von Assisi an, der ums Jahr 1200 eine Mönchsgemeinschaft gegründet hatte, die in Armut lebte und sich gegen den materiellen Reichtum der Kirchenfürsten wandte.

„Armutsstreit“ in der katholischen Kirche

Die Gefolgsmänner - ab 1215 konnten sich auch Frauen anschließen – nannten sich Minoriten, also „Geringe“ oder „Mindere“, im übertragenen Sinn Mittellose. Sie lebten ausschließlich von der eigenen Arbeit oder den Spenden, Schenkungen und Almosen ihrer Unterstützer.

Franz von Lautern, der sich in gelehrtem Latein meist Franciscus de Lutra nannte, kam irgendwann zu Beginn des 14. Jahrhundert aus der Westpfalz nach Speyer. Sein genaues Geburtsdatum ist unbekannt. In der Domstadt am Rhein schloss er sich einem franziskanischen Minoritenkloster von „Spiritualen“ an, die auf besondere Enthaltsamkeit pochten. Diese Auslegung war innerhalb des Ordens nicht unumstritten, so dass Historiker heute von einem „Armutsstreit“ sprechen.

In diesem Zwist war der Mönch aus Kaiserslautern ein furchtloser Wortführer; heute würden wir ihn als Influencer oder Spin Doctor bezeichnen. Die Schriften und Predigten des Armuts-Propagandisten waren so vehement, dass er den Zorn der eigenen Mitbrüder auf sich zog. Die nämlich überschüttete er mit schroffer Kritik, indem er ihnen eine sündhafte Abkehr vom Armutsgrundsatz vorhielt.

Pfälzischer Thesenanschlag 200 Jahre vor Luther

Seinen rüden Tadel leitete er von einer Eingebung durch den Heiligen Geist ab. Der Kirchenmann aus Kaiserslautern berief sich direkt auf Gott. Viele seiner Mönchskollegen seien nur noch dem Namen Minderbrüder, wetterte Franz. Da sie das Regelwerk des Heiligen Franziskus nicht mehr befolgten, seien sie zu „Feinden der wahren Minderbrüder“ geworden.

Das war starker Tobak. Seine Mitbrüder reagieren prompt. Sie schwärzten ihn nicht nur bei Emich von Leiningen an, dem seit 1314 amtierenden Bischof von Speyer. Sogar den Papst informierten sie über die unbotmäßigen Schmähungen des Lauterers.

Auf dem Stuhl Petri saß zu dieser Johannes XXII., ein Schuhmachersohn aus Südfrankreich, den man auch den „Fuchs von Cahors“ nannte. Wegen der erbitterten Zwietracht zwischen Papst- und Kaisertum stand sein Thron nicht in Rom, sondern in Avignon. Der aufmüpfige Mönch aus Kaiserslautern löste innerhalb der kirchlichen Diplomatie eine internationale Affäre aus.

Schließlich erging die Anweisung, den Mahner von der Lauter ins Gefängnis zu werfen. Franz bekam davon Wind und tauchte unter. Am 18. Oktober 1320 flüchtete er aus dem Speyerer Konvent – nicht ohne eine weitere Schmähschrift ans Portal des Doms zu nageln. Ein pfälzischer Thesenanschlag 200 Jahre vor Luther.

Ein weiteres Schreiben mit Anklagen gegen seine Mitbrüder schickte Franz an den Stadtrat von Speyer. Die folgenden Ereignisse werden in den Geschichtsbüchern unterschiedlich dargestellt. Aktenkundig ist ein Brief vom 13. Februar 1321, in dem Papst Johannes XXII. den Speyerer Bischof Emich beauftragte, den Frevler gefangen zu nehmen und nach Avignon zu verbringen.

Emich scheint dieser Anweisung nicht auf Anhieb nachgekommen zu sein, da er seinerseits Streit mit den Minoriten hatte. Manche Quellen bezeichnen Franz sogar als Kaplan des Bischofs, der seine schützende Hand über ihn hielt. Doch schon am 21. Februar erhob Mengutos, der Chef des Speyerer Franziskaner-Konvents, Anklage gegen Franz. Der Vorwurf: Häresie, also die Verbreitung ketzerischer Irrlehren.

Die Spur verliert sich im Dunkel der Geschichte

Diesem Druck musste sich der Bischof beugen: Im Mai 1322 wurde der Lauterer Mönch nach Avignon gebracht und ins Gefängnis geworfen. Aus der Kerkerhaft kam er erst auf Vermittlung des Ordensgenerals der Franziskaner und mit ausdrücklicher päpstlicher Zustimmung frei. Mit Billigung Johannes’ XXII. erhielt er die Erlaubnis, vom Orden des Heiligen Franziskus überzuwechseln zu den Benediktinern.

Er ging jedoch nicht wie befohlen in ein italienisches Benediktinerkloster, sondern tauchte unter. Im „Lexikon der Pfälzer Persönlichkeiten“ heißt es, er habe sich „unter den Schutz des Kaisers“ gestellt. Auch im Verborgenen verfasste er noch einige Briefe, in denen er seine radikalen Ansichten verteidigte. Adressaten waren unter anderen die Bischöfe von Köln, Trier und Mainz.

Im Januar 1326 richtete er ein Schreiben an den Oberen des Franziskaner-Konvents in Regensburg. Danach verliert sich seine Spur im Dunkel der Geschichte.