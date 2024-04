[aktualisiert um 17.31 Uhr] Verwirrung um die Vollsperrung der Verbindungsspange zwischen der B37 und der B48, die von Donnerstagabend, 18. April, bis Montagmorgen, 22. April, 5 Uhr, hätte dauern sollen: Am Freitagmittag teilte die Deutsche Bahn mit, die Sperrung entfalle, da der Transport des Stahlüberbaus für die neue Eisenbahnbrücke bei Hochspeyer abermals nicht genehmigt worden sei. Somit könne auch das Brückenteil nicht eingebaut werden, weshalb der Verkehr einspurig an der Baustelle hätte vorbeifließen können.

Nun aber, am späten Freitagnachmittag, meldete sich die mit den Brückenarbeiten beauftragte Firma. Die Vollsperrung bleibe doch bestehen, „da mit einem Autokran noch Brückenbauteile an die richtige Position gehoben werden müssen“. Wie lange die Straße voll gesperrt sein wird, wurde nicht mitgeteilt.

Eigentlich hätte ein Schwerlasttransport das vorgefertigte Brückenteil in der Nacht von Donnerstag auf Freitag nach Hochspeyer bringen sollen. Eingehoben worden wäre der Stahlüberbau dann am Freitagabend. Die Genehmigung für den Transport liege aber nicht vor, hieß es dann jedoch am Freitagmittag seitens der Bahn.

Erneuert wird die Brücke in der sogenannten Neustadter Kurve, weil der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern darunter Radwege bauen möchte. Unter der alten Brücke aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts wäre dafür nicht genug Platz gewesen, daher muss die Brücke aufgeweitet werden. Das gleiche gilt für die beiden anderen Brücken des Hochspeyerer Gleisdreiecks, die sich über die B48 spannen. Ihr Umbau erfolgt im Anschluss an die jetzigen Arbeiten.