Im Vogelschutzgebiet auf dem Kaiserberg ist der Winterschlaf vorbei. Am Samstag startet der erste Arbeitseinsatz, um das Gelände herzurichten. Ab März gibt es auch wieder regelmäßig Tage der offenen Tür.

Laut Ingrid Choim, Vorsitzende im Vogelschutzverein Kaiserslautern, wurde die Wegesicherung durch eine Fachfirma bereits erledigt. Nun werden freiwillige Helferinnen und Helfer benötigt, um Wege und Wiesen von Laub und Holz zu befreien oder auch Sträucher zu schneiden. Kleine Reparaturen stehen genauso an wie das Säubern der Volieren. „Es gibt viel zu tun“, sagt Choim, die auf tatkräftige Unterstützung für den nächsten Arbeitseinsatz am 24. Februar, 10 Uhr, hofft. Handschuhe, Rechen, Laubbesen, Heckenschere, Schaufel, Werkzeug für Reparaturen mitzubringen wäre sinnvoll, heißt es vom Verein. Spenden in Form von Kuchen, Würstchen, Brötchen, Kaffee oder anderen Getränken werden gerne angenommen, damit der Arbeitseinsatz eine runde Sache wird.

Am 2. März gestaltet der Rotary Club gemeinsam mit der Beilsteinschule von 9 bis 16 Uhr eine weitere Aufräumaktion. „Auch hier sind Helfer recht herzlich willkommen“, so Choim.

Ist dann alles in Ordnung gebracht, steht am Ostersonntag, 31. März, der Suche nach Osterkörbchen nichts mehr im Wege.

Infos und Anmeldung

Wer sich als Helfer oder zur Abgabe von Osterkörbchen anmelden möchte und wer sich für die Anmietung der Hütte auf dem Kaiserberg interessiert, kann unter vogelschutzkl.webador.de, per E-Mail an vogelschutz.kaiserslautern@gmail.de oder unter Telefon 0173 393 25 16 Kontakt zum Verein aufnehmen.