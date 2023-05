Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach den deutschen Meisterschaften im Einer-Straßenfahren in Bolanden, wo die Nachwuchstalente Magdalena Leis (RSC Linden) und Jette Simon (1. FC Kaiserslautern) mit der Gold- und Silbermedaille das erfolgreiche Abschneiden der Radsporttalente am Heinrich-Heine-Gymnasiums in Kaiserslautern bestätigten, wollen das auch die Nachwuchstalente bei der Bahn-DM (7.-11. Juli) in Köln beweisen.

Die Erwartungen sind hoch. Nachdem Timo Bichler (RV Dudenhofen), einst Schüler des Heinrich-Heine-Gymnasiums in Kaiserslautern, sich in diesen Tagen in Frankfurt/Oder den letzten Feinschliff für