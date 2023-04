Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Interview: Höhenflug statt Abstiegskampf: Die U21 des 1. FC Kaiserslautern hat einen Lauf. Seit acht Spielen ist sie ungeschlagen, steht an der Spitze der Oberliga-Gruppe Süd und hat den Platz in der Aufstiegsrunde sicher. Dabei musste das Team in der vergangenen Saison noch um den Klassenerhalt zittern. Was ist das Erfolgsgeheimnis der neuen U21? RHEINPFALZ-Redakteurin Maria Huber hat bei FCK-Trainer Peter Tretter nachgefragt.

Es läuft gerade für die U21 des FCK. In der vergangenen Saison sah das noch ganz anders aus. Da hat der FCK die Aufstiegsrunde um einen Punkt verpasst, musste in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt in der Oberliga kämpfen. 55 Spieler waren im Kader, 49 wurden eingesetzt. Es lief ständig ein anderes Team auf. Wenn man das sieht, ist ja alles besser geworden.

Das