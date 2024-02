Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für die U19-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern steht am Sonntag schon das erste Punktspiel in der A-Junioren Bundesliga im neuen Kalenderjahr an. Die Vorbereitung lief bei der U19 des FCK nicht immer wie gewünscht.

„Wir wollen besser performen als im letzten Halbjahr“, betont U19-Trainer Dennis Will entschlossen. Denn die Ausgangslage für das neue Jahr sieht nicht sonderlich rosig aus. Mit nur