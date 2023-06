Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum Abschluss der Pokalrunde musste sich Handball-Drittligist TuS Dansenberg am Samstag im Saar-Pfalz-Derby bei der HG Saarlouis mit 26:27 (13:15) knapp geschlagen geben. Obwohl die Partie aus tabellarischer Sicht bedeutungslos war, schenkten sich beide Mannschaften nichts. Auch Dansenberg hätte gut und gerne als Sieger vom Feld gehen können.

Die weit über 500 Zuschauer in der stimmungsvollen Stadtgartenhalle sorgten von Beginn an für Derby-Atmosphäre. Den Heimsieg gegen den TV Gelnhausen wollten Ende April nicht einmal halb so