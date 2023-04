Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Handballer des TuS Dansenberg starten am Samstag (19 Uhr) beim HLZ Friesenheim-Hochdorf in ihre fünfte Drittliga-Saison in Folge. Die Dritte Bundesliga wurde nach regionalen Gesichtspunkten in sieben Staffeln unterteilt. Die ersten zwei Teams jeder Staffel qualifizieren sich für die Aufstiegsrunde zur Zweiten Liga.

Für die Mannschaft von Trainer Kai Christmann stehen in der zwölf Teams umfassenden Staffel F wieder einige Spiele mit Derby-Charakter auf dem Programm. Die Fans der Schwarz-Weißen dürfen