Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum Saisonauftakt in der Oberliga Südwest stehen die Gewichtheber der TSG Kaiserslautern vor einer schwierigen Aufgabe. Ohne die Seniorenweltmeisterin Korinna Diehl und Alex Keksel treten sie am Samstag (19 Uhr) in der Halle des Athletenclubs Altrip an.

Nachdem der KSV Grünstadt III und AC Heros Wemmetsweiler ihre Mannschaften aus der Landesliga abgemeldet hatten, wurden die verbliebenen Teams von KSV Worms und TSG Kaiserslautern der Oberliga Südwest