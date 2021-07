Voll Speed laufen und treffsicher schießen heißt es bei der Südwestdeutschen Meisterschaft im Target Sprint und im Sommerbiathlon. Beides findet am 17. Juli in Steinwenden statt.

Der Schützenverein Steinwenden-Weltersbach hat nichts unversucht gelassen, um den Sommerbiathleten und den Target-Sprintern ein schönes sportliches Angebot machen zu können. Ist gelungen, am 17. Juli findet auf und an der Vereinsanlage die Südwestdeutsche Meisterschaft im Sommerbiathlon und im Target Sprint statt. Neben vielen Vereinsmitgliedern, die im Sommerbiathlon an den Start gehen werden, stehen die Vereinsasse Sven und Marco Müller sowie die junge Tessa Dietrich auch beim Target Sprint an der Startlinie.

Die Atmung kontrollieren

Bei beiden Sportarten geht es ums Laufen, teils durchs Gelände, teils auf der Bahn, in Verbindung mit Luftgewehrschießen. Somit werden sowohl beim Target Sprint als auch beim Sommerbiathlon vor allem drei Dinge gefordert: 1. Anhaltende Schnelligkeit der Beine. 2. Ein Körper, der aus vollem Lauf abbremst und die Atmung kontrolliert. 3. Treffsicherheit beim Schießen. Wer sich in beiden Disziplinen auf der Starterliste eingetragen hat, wie etwa Tessa Dietrich oder Marco Müller, der braucht dazu noch eine gute Portion Kondition.

Wie geht’s?

Wo liegen denn die Unterschiede der beiden Sportarten? Zunächst wird, anders als beim Biathlon im Schnee, weder beim Sommerbiathlon noch beim Target Sprint das Gewehr beim Laufen mitgeführt. Beim Sommerbiathlon holt sich der Sportler sein Gewehr aus einem großen Ständer, der am Schießstand aufgebaut ist. Beim Target Sprint hat jeder Athlet eine feste Schießbahn. Sein eigenes Gewehr steht also bereits unmittelbar an der Schießlinie. Geschossen wird bei beiden Disziplinen auf zehn Meter entfernte Klappscheiben. Beim Sommerbiathlon hat jeder Teilnehmer pro Schießeinlage fünf Schuss Munition, um fünf Klappen zu treffen. Beim Target Sprint stehen den Sportlern je Schießeinlage 15 Schuss Munition, die einzeln nachzuladen sind, zur Verfügung.

Strafrunden

Wer sich in Steinwenden beim Sommerbiathlon einen oder mehrere Fehlschüsse leistet, der geht für jeden Fehler auf eine Strafrunde von 70 Meter. Wer dagegen beim Target seine fünf Klappen auch nach 15 Schuss noch nicht getroffen hat, der muss eine Strafe von 15 Sekunden absitzen, bevor er zurück in den Lauf darf.

Auch beim Lauf gibt es Unterschiede. Beim Target Sprint warten auf alle Läufer 3x400 Meter. Nach der ersten und der zweiten Runde folgen die Schießeinlagen. Beim Sommerbiathlon, der in Steinwenden in der Sprintform ausgetragen wird, variieren die Distanzen. Schüler kommen am Ende aller Runden auf 2,4 km, Frauen auf 3 km, und Männer müssen die 4-km-Distanz verteilt auf drei Abschnitte mit zwei Schießeinlagen bewältigen. Und je nach Schießfehler noch ein paar Meter mehr.

Sportgrößen in Steinwenden

All das verspricht spannenden Sport in Steinwenden. „Wir freuen uns auf schöne Wettkämpfe und über gut besetzte Startfelder. Besonders freuen wir uns über die Teilnahme der Vorwaldschützen Renholding aus Bayern“, ist Sven Müller schon stolz, dass mit Eva Cruchten aus Bayern eine Athletin aus der Nationalmannschaft in der Westpfalz an den Start geht. Nicht die einzige Sportlerin, die auf großen Wettkämpfen für Deutschland startet. Das machen auch Tessa Dietrich und Sven Müller vom SV Steinwenden-Weltersbach.

Die Südwestdeutsche Meisterschaft im Sommerbiathlon startet am 17. Juli um 10 Uhr. Die Meisterschaft im Target Sprint beginnt um 12 Uhr. Zuschauer sind in Steinwenden erlaubt.