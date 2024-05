Nach zwei Jahren Zwangspause wegen Sanierungsarbeiten nach Wasserrohrbrüchen soll nun Ende Mai im Schwimmpark Bellheim die Badesaison starten. Das teilte Verbandsbürgermeister Gerald Job mit. Demnach beginnt der Vorverkauf der Saisonkarten am Montag, 13. Mai, jeweils montags, 14 bis 16 Uhr, mittwochs, 16 bis 18 Uhr, und freitags, 10 bis 12 Uhr, im Rathaus, Schubertstraße 18, Zimmer 11, ohne vorherige Anmeldung. Das Online-Ticket-System werde auch in der kommenden Badesaison beibehalten. Zudem könne am Ticket-Automaten am Schwimmpark mit und ohne Bargeld bezahlt werden. Bei den Saisonkarten sind laut Job keine Änderungen vorgesehen. Vorhandene Karten könnten nach Banküberweisung und Freischaltung weiterhin genutzt werden.

Nicht nur eine frohe Nachricht, sondern auch ganz viel Geld im Gepäck hatte Innenminister Michael Ebling (SPD) bei seinem Besuch am Montagnachmittag in Bellheim. So überreichte er Verbandsbürgermeister Gerald Job unter anderem einen Förderbescheid in Höhe von 813.000 Euro für die nach derzeitigem Stand 3,1 Millionen Euro teure Sanierung des Schwimmparks. Den besuchte Ebling laut Job im Anschluss, um sich ein Bild davon zu machen, was mit dem Geld passiert.

Darüber hinaus gab es noch rund 437.000 Euro für Projekte aus dem kommunalen Investitionspaket Klimaschutz und Innovation (KIPKI). Das Geld werde zum Beispiel zur Umrüstung von Flutlicht im Stadion und Straßenlaternen auf energiesparende LED-Lampen eingesetzt sowie zur Installation von Fotovoltaikanlagen.

Info

Öffnungszeiten: Mai und September: 9 bis 19 Uhr; Juni, Juli, August: 9 bis 20 Uhr.



Eintrittspreise: Kinder und Jugendliche (6 bis 16 Jahre): 3 Euro, Saisonkarte: 40 Euro. Erwachsene: 4 Euro, Saisonkarte: 70 Euro. Familienkarte mit einem Kind (ab 6 Jahre): 10 Euro, mit zwei und mehr Kindern: 12 Euro.