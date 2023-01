Der SV Schopp zieht in der Oberliga locker am SV Bruchmühlbach vorbei, steht jetzt auf Platz zwei. In der Pfalzliga setzen sich die Bruchmühlbacher komfortabel an der Tabellenspitze fest.

Die Wörther Hallenluft hat die Bogen-Mannschaft des SV Schopp offensichtlich mehr als beflügelt, zumindest war das Team um Ottmar Krehbiel kaum zu bremsen. Am dritten Rundenkampftag, ausgerichtet vom SV Wörth, befanden sich die Schopper Pfeile fast auf dem Durchmarsch. Die Schopper fegten die Konkurrenz aus Schwabenheim, Kandel, Landau, Hatzenbühl und Schopp geradezu weg. Klar, ging nicht alles glatt, die Bögen mussten auch mal über fünf Sätze bemüht werden, aber am Ende hatte Schopp immer die Matchpunkte auf dem Konto. Gegen Mommenheim, das in diesem Jahr die Oberliga ziemlich dominiert, gab es ein Unentschieden, und in einer leicht schwächelnden Phase gaben die Schopper gegen eine stark aufstrebende Mannschaft aus Ramsen das Match ab. Das war es dann aber auch. Nach diesem ganz starken Tag sah sich Schopp am Ende zu Recht auf Tabellenplatz zwei wieder.

Den hatte bis dahin der SV Bruchmühlbach inne. Hatte! Dabei war das Team mit besten Voraussetzungen nach Wörth gereist, alle gesund, alle dabei. Sie hätten aus dem Vollen schöpfen können. Hätten! Gegen Ramsen startete Bruchmühlbach denn auch gut. Nicht gut genug. Ramsen war besser, genau wie die Teams aus Kandel, Mommenheim und eben Schopp. Gegen Schwabenheim und Landau gelang der Sieg, und ein Unentschieden gab’s im Match gegen Hatzenbühl.

Bruchmühlbach rutscht ab

Bruchmühlbach hatte sich den sportlichen Start ins neue Jahr sicher ein bisschen anders vorgestellt. Immerhin war es bislang oben in der Tabelle, hatte schon an Platz eins und einem möglichen Aufstieg geknabbert. Die in Wörth gezeigte durchwachsene Leistung und noch fehlendes Glück sorgten für das Abrutschen auf Tabellenplatz drei.

Der dritte Rundenkampf in der Oberliga Bogenschießen hat mit dem SC Mommenheim einen wohl kaum einholbaren Sieger. Um die Plätze zwei, drei und vier wird es am vierten Rundenkampf sicher Nerven geben. Kann der souverän nach oben gekletterte SV Schopp die Runde mit Platz zwei abschließen oder berappelt sich der eingebrochene SV Bruchmühlbach noch einmal und kann sich von Platz drei noch einmal hoch schieben oder muss er gar zusehen, wie sich der SSV Hatzenbühl noch von jetzt vier vorbeischiebt und Platz drei sichert? Der letzte Wettkampf muss die Entscheidung bringen. Er findet am 4. Februar in Schönenberg-Kübelberg statt.

Bruchmühlbach II auf eins

Dort gehen dann auch die Pfalzligisten zum letzten Mal in der laufenden Saison mit Pfeil und Bogen an die Schießlinien. Dabei sieht es für die zweite Mannschaft des SV Bruchmühlbach absolut komfortabel aus. In Wörth startet das junge Team, verstärkt durch den Routinier und Trainer Michael Zahm, als bisheriger Tabellenführer. Dabei musste es beim letzten Rundenkampf im alten Jahr auf Ann-Kathrin Bader, die amtierende Deutsche Jugendmeisterin verzichten. Bader war in Wörth wieder mit dabei und auch alle anderen waren ausgezeichnet in Form.

Nach 60 Pfeilen heißt der neue und alte Tabellenführer in der Pfalzliga SV Bruchmühlbach. Mit einem dicken Vorsprung von 90 Ringen auf die Verfolger aus Worms-Pfeddersheim sollte dem Sieg in der Pfalzliga eigentlich nichts mehr im Wege stehen. „Bis jetzt gehen die Zielsetzungen ja noch voll auf. In der Oberliga sind wir im vorderen Drittel vertreten, die Jugend kann sich entwickeln und in beiden Ligen zeigen, was sie kann“, ordnet Trainer Michael Zahm das bisherige Abschneiden beider Mannschaften ein.

Tabelle Oberliga

1. SC Mommenheim 36:6

2. SV Schopp 28:14

3. SV Bruchmühlbach 24:18

4. SSV Hatzenbühl 21:21

5. SV Ramsen 20:22

6. BSV Kandel 19:23

7. TSG Schwabenheim 13:29

8. ESV Landau 7:35

Tabelle Pfalzliga

1. SV Bruchmühlbach 2 II 4582

2. BSC Worms-Pfeddersheim 4490

3. SGi Oberotterbach 4434

4. TG Waldsee II 4271

5. SV Wörth 4231