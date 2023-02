Die Bogen-Oberliga-Hallensaison endet mit einer Überraschung: Der SV Schopp schnappt sich den Vizemeistertitel, der SV Bruchmühlbach landet nach einem Top-Einstieg in die Saison auf Platz vier.

Der SV Schopp hat die Konkurrenz in der am Wochenende in Schönenberg-Kübelberg zu Ende gegangenen Oberliga-Saison das eine oder andere Mal ordentlich verzweifeln lassen. Diese Schopper, waren die nicht mit dem schlichten Ziel, in der Liga zu bleiben, angetreten? Was haben sie gemacht? Ärgern die anderen Teams mit einem Matchgewinn nach dem nächsten, werden am Ende der Saison hinter dem frühzeitig davon geeilten SC Mommenheim sogar Vizemeister.

„Wir wollten am Ende wenigstens auf dem fünften Platz stehen, um nicht in den Abstieg zu rutschen“, erzählt eine gut gelaunte Ines Krehbiel vom SV Schopp und hat auch gleich die Erklärung, warum es diese Saison wirklich gut lief: „Wir waren alle ganz entspannt, hatten keine großen Zielen und Glück – doch, das hatten wir auch!“ Weniger Glück war, dass Martina Hauck für den SV Schopp am letzten Wettkampftag nicht mit an der Schießlinie stehen konnte. So mussten Martin Gaber, Mathias Weber und Ines Krehbiel jedes Match ohne Auswechslung und Pause absolvieren. „Ich habe in der letzten Zeit schon deutlich mehr trainiert“, sagt Krehbiel, die aus dem Rollstuhl heraus das Team verstärkt und normalerweise nicht alle Matches schießt.

Die Gegner weggefegt

Schon vor dem letzten Rundenkampf stand das Team überraschend auf der zwei. Konnte es das auch halten? Ja, es konnte. Der SV Schopp fegte am Samstag nacheinander Schwabenheim, Kandel, Ramsen, Landau und Bruchmühlbach siegreich davon. Dann kam Hatzenbühl, das ihnen von unten aus auf den Fersen war. Gab es nun doch Druck oder war Hatzenbühl einfach besser? Jedenfalls entschied es das Match für sich. Dann kam noch Mommenheim, und die Lockerheit war wieder mit den Schopper Pfeilen, das Match ging an Schopp, Platz zwei war besiegelt.

Und wie erging es dem SV Bruchmühlbach? Gut, die zweite Mannschaft hatte gerade die Pfalzliga für sich entschieden, da war zumindest schon mal ein Meister im Verein. In der Oberliga waren Freddy Barthelemy, Jan Loibnegger, Christian Buhles und Guido Kurz an der Schießlinie. Marco Weilacher und Justine Morgenstern waren beruflich verhindert. Also genau wie bei den Schoppern, jeder musste in jedem Match ran. Das Team war eigentlich gut in die Saison gestartet, das Liebäugeln mit Platz eins und der Relegation nach oben war da. Nur ging es von Wettkampftag zu Wettkampftag stetig bergab.

Dramatik an der Schießlinie

Vor den letzten Duellen lag die Truppe auf Platz drei, nach vorne Abstand und nach hinten die Verfolger knapp dran. Da durfte nicht viel schiefgehen, sonst ging es noch weiter abwärts. Und genau das passierte! Zwar legte der SV Bruchmühlbach gar mit drei Siegen und einem Unentschieden nicht schlecht los. Allerdings kämpfte sich Hatzenbühl von unten schon in Atemnähe heran. Umso wichtiger wurden die Matches nach der Pause. Erst Schopp, dann Mommenheim, zum Schluss Hatzenbühl. Welch Dramatik! Schopp war nicht zu packen, gegen Mommenheim fiel wenigstens ein Unentschieden, dann folgte im letzten Match ausgerechnet Hatzenbühl, der hechelnde Verfolger auf den Bronzeplatz.

Nur ein Sieg hätte Bruchmühlbach auf Platz drei gehalten. Hätte. Hatzenbühl ging direkt mit 4:0 in Führung. Aber die Bruchmühlbacher ließen sich nicht hängen und schossen sich zum Ausgleich zum 4:4. Die letzten sechs Pfeile mussten also die Entscheidung bringen. Eng, ganz eng verpasste das Bruchmühlbacher Team den Sieg und beendet die Saison mit Platz vier.

„Insgesamt eine erfreuliche Saison, auch wenn ich doch auf ein kleines bisschen mehr gehofft habe, gerade nach dem unerwarteten, sehr guten Start in die Saison“, blickt der SV-Coach Michael Zahm schon wieder nach vorne.

Tabelle Oberliga

1. SC Mommenheim

2. SV Schopp

3. SSV Hatzenbühl

4. SV Bruchmühlbach

5. SV Ramsen

6. TSG Schwabenheim

7. BSV Kandel

8. ESV Landau