Gleich in der ersten Oberligapartie im neuen Jahr ist der SV Morlautern in einem Abstiegsduell gefordert. Das Team von Trainer Daniel Graf empfängt am Samstag (15.30 Uhr) den Aufsteiger VfR Baumholder, der eine unruhige Winterpause hinter sich hat.

Zum Auftakt des zweiten Saisonteils gibt es also gleich eines dieser „Sechs-Punkte-Spiele“, die erfahrungsgemäß nicht die hohe Fußballkunst bieten, dafür aber eine Menge Spannung