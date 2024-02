Der SV Fischbach darf weiter hoffen. Ohne seine ausländischen Cracks setzte sich der abstiegsbedrohte Zweitligist gegen den BSV Eggenstein-Leopoldshafen durch und hält damit die Hoffnung auf den Klassenverbleib am Leben.

Vor einer überaus schwierigen Aufgabe standen die Fischbacher am drittletzten Spieltag der Zweiten Bundesliga Süd. Verlieren verboten! Unter diesem Motto stand das Abstiegsduell mit dem Tabellenletzten, gegen den sie in der Vorrunde noch den Kürzeren gezogen hatten. Wäre auch das Rückspiel in die Binsen gegangen, hätte das Zittern zwar für den SVF ein Ende gehabt, damit aber auch das Kapitel Zweite Liga. Der Abstieg wäre wohl besiegelt gewesen.

Letzteres vermochte die Mannschaft am Sonntag in der Sporthalle der IGS Enkenbach durch ihren 4:3-Sieg zu verhindern. Und das ohne den Franzosen Tino Daoudal, den Dänen Oliver Nowak und den Niederländer Dyon van Wijlick. „Wir haben es mit unseren eigenen Leuten geschafft“, stellte Matti-Lukka Bahro stolz nach dem Sieg über den Gegner aus dem Landkreis Karlsruhe fest.

Louisa Marburger siegt zweimal

Er selbst musste sich zwar im ersten Herreneinzel in vier Sätzen geschlagen geben. Doch er war auch an einem der vier Fischbacher Matchsiege beteiligt. An der Seite Simon Schenks gelang ihm im ersten Doppel ein Fünfsatzsieg. Nachdem die beiden sich den ersten Satz mit 11:9 geholt hatten, schien sich das Blatt zu wenden. Gaben sie doch schnell die beiden folgenden Durchgänge mit 5:11 beziehungsweise 2:11 ab. „Da hatten wir die falsche Taktik, hatten das Tempo rausgenommen und so den Gegnern Chancen am Netz gegeben“, erklärt Bahro diesen zwischenzeitlichen Durchhänger.

Danach forcierte das Fischbacher Duo das Spiel und gewann die folgenden zwei Sätze (12:10, 11:9) und damit auch das Match. „Simon hat sehr stark gespielt“, lobte Matti-Lukka Bahro seinen Partner, der dann zusammen mit Lena Germann auch im Mixed erfolgreich war. Glatt in drei Sätzen (11:6, 11:7, 11:7) setzten sie sich durch und machten den siebten Fischbacher Saisonsieg klar.

Dabei spielten die Damen beim SVF einmal mehr die Hauptrollen. So behielten Lena Germann und Louisa Marburger in drei Sätzen im Doppel die Oberhand (11:6, 12:10, 11:8). Und auch das Dameneinzel ging an den SVF. Louisa Marburger gewann es in drei umkämpften Sätzen (14:12, 11:8, 11:9).

Gut in Form

Dass die Fischbacher Spielerinnen und Spieler in guter Form sind, hatten sie wenige Tage vor dem Ligakampf gegen Eggenstein-Leopoldshafen bei den südwestdeutschen U22-Meisterschaften in Plaidt eindrucksvoll gezeigt. Dort gewann Simon Schenk mit seinem Teamkollegen Finn Busch den Titel im Doppel und wurde Vizemeister im Mixed. Zudem holte sich Busch die Silbermedaille im Einzelwettbewerb. Ganz oben auf dem Podium stand Louisa Marburger in der Damen-Doppelkonkurrenz.

Gute Form brauchen die Fischbacher auch in ihren zwei letzten Ligaspielen, wenn sie den Abstiegskampf erfolgreich bestehen wollen. Durch ihren Sieg am Sonntag rückten sie vom vorletzten auf den zehnten Tabellenplatz vor, der den Klassenverbleib aber nicht garantiert, wenn am Ende drei Mannschaften absteigen müssen.