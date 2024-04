Der Stockhausplatz soll kinder- und jugendfreundlicher werden. Dafür werden im Zuge des Smart-City-Projekts „Stadt. Raum. Wir.“ am Dienstag, 9. April, bei einem Info- und Mitmachstand auf dem Platz der Kinderrechte Ideen gesammelt. Eine Sport- und Spielebox spielt dabei eine Rolle.

Im Smart-City-Projekt „Stadt. Raum. Wir.“ geht es unter anderem darum, öffentliche Plätze in Kaiserslautern neu zu gestalten. Dabei sollen digitale Möglichkeiten genutzt werden, um Orte gemeinschaftlich zu beleben und aufzuwerten. Auch Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit haben, Vorschläge einzureichen. Daher lädt das Projektteam „Herzlich digital“ für Dienstag, 9. April, 13 bis 17 Uhr, zu einem Info- und Mitmachstand auf dem Platz der Kinderrechte – dem Stockhausplatz – ein. Es sollen Vorschläge für die kinder- und jugendgerechte Gestaltung des Platzes gesammelt werden. Daneben soll es am Dienstag um die Bereitstellung einer per App bedienbaren Spiel- und Sportbox für den Platz der Kinderrechte gehen. Die Besucher des Standes können Vorschläge zum Inhalt der Box machen. Außerdem können vor Ort verschiedene Spielgeräte wie eine Torwand ausprobiert werden. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Jugend- und Programmzentrum statt.

Vorschläge zur Ausstattung der Spiele- und Sporbox können nicht nur am Stand, sondern bis Freitag, 12. April, auch online eingereicht werden. Die Abstimmung ist auf KLmitWirkung unter dem Link https://klmitwirkung.de/kaiserslautern/de/survey/59242 abrufbar.