Der Sport lebt, trotz Corona, dank der Helden im Hintergrund, die alles dafür getan haben, dass es weitergeht. Die RHEINPFALZ-Redaktion Kaiserslautern will statt der sonst üblichen Wahl der „Sportler des Jahres“ genau diese Menschen auszeichnen, die„Sporthelden der Corona-Krise“.

Das Coronavirus hat einiges durcheinandergewirbelt. Auch auf den Sportplätzen und den Hallen in und um Kaiserslautern. Die Hallen und Plätze sind geschlossen, der Ball ruht, im Lockdown ist nicht einmal das Training draußen im kleinen Kreis erlaubt. Fußballer, Handballer, Tischtennisspieler, Schwimmer, Volley- und Basketballer – kurz sämtliche Aktive, die sich sonst in Wettkämpfen messen, werden ausgebremst, müssen abwarten. Die Runden sind auf Eis gelegt, der Spielbetrieb ist unterbrochen oder die Saison komplett abgebrochen. In manchen Sportarten fanden überhaupt keine Wettkämpfe statt, viele Ligen sind bis auf Weiteres ausgesetzt. Ob und wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, ist völlig unklar.

Kreative Ideen

Selbst der Trainingsbetrieb ruhte seit März 2020 über viele Wochen. Doch die Sportler nahmen das nicht einfach so hin. Sie suchten und fanden Mittel und Wege, wie sie die Menschen draußen und drinnen erreichen und zum Mitmachen, Durchhalten und Bewegen animieren konnten.

Die Vereine und Sportler hatten jede Menge kreative Ideen. Mit viel persönlichem Engagement und großem Aufwand schufen Übungsleiter, Athleten und Funktionäre neue Formate – sei es mit Cybertraining, mit Trainingsplänen und -ideen für zu Hause oder mit ganz neuen Sportprogrammen.

Mit großem Einsatz und kreativen Ideen wurden Hygienekonzepte erstellt, die vielen Helfer sorgten dafür, dass Sportler, gerade auch Kinder, trotz Corona und Lockdown trainieren konnten.

Diesmal ist es anders

Dieses besondere Engagement der Verantwortlichen will die RHEINPFALZ würdigen. Eine Sportlerwahl, wie es sie seit vielen Jahren gibt, kann es zwar nicht geben. Die Nachfolger von Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte (Sportlerin des Jahres 2019), dem erfolgreichen Kanufahrer Jochen Wiehn (Sportler des Jahres 2019) und den Tischtennisherren der TSG Kaiserslautern (Mannschaft des Jahres 2019) müssen sich noch gedulden.

Vielmehr sollen nun die Helfer hinter der Linie, die „Sporthelden der Corona-Krise“ ausgezeichnet werden. Als Anerkennung für die vielen, vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit, ihre kreativen Ideen, dafür, dass der Amateursport nicht komplett zum Erliegen kam und auch im zweiten Lockdown nicht völlig brachliegt. Eine besondere Situation erfordert eine besondere Wahl.

Die Kandidaten

Um genau solch engagierte Menschen zu finden, sind nun Sie gefragt: Kennen Sie einen Sportverein, Ehrenamtler im Sport, Einzelsportler oder Gruppen, die sich in der Corona-Pandemie besonders eingesetzt haben, zum Beispiel ein umfangreiches Training weiter online aufgezogen haben? Die dem ganzen Verein oder damit sogar Nichtmitgliedern die Chance gegeben haben, sich zu bewegen und ein wenig Abwechslung im anstrengenden Alltag zu finden? Oder kennen Sie Menschen, die mit einer schönen Geste die Vereinsmitglieder und Sportler vor Ort bei Laune gehalten haben und ihnen so das Gefühl gegeben haben, dass sie die Trainings- und Wettkampfpause, die vielen Stunden, Wochen, Monate, nicht alleine überstehen müssen?

Schicken Sie uns Vorschläge

Haben Sportler sich in ihren Gemeinden in besonderer Weise eingebracht, virtuelle Läufe abgehalten und Spenden gesammelt oder auf eine andere Weise für ein Lächeln bei ihren Mitmenschen gesorgt? Oder kennen Sie eine gute Seele, die mit großem Einsatz dafür gesorgt hat, dass unter Hygieneauflagen Training stattfinden konnte? Dann schicken Sie eine kleine Beschreibung des Projekts bis Sonntag, 7. März, per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de, Stichwort Sportheld, oder per Post an DIE RHEINPFALZ – Lokalredaktion Kaiserslautern, Pariser Straße 16, 67655 Kaiserslautern.

Die Wahl

Nach einer Vorauswahl durch die Sportredaktion der RHEINPFALZ werden die Kandidaten nacheinander in der Pfälzischen Volkszeitung vorgestellt und auf den Internetseiten der RHEINPFALZ mit einem Video präsentiert.

Zum Abschluss wird es noch einmal eine große Kandidatenübersicht in der RHEINPFALZ geben, und dann sind Sie am Zug: Per Coupon oder Online-Voting können Sie für Ihren Favoriten abstimmen und dabei ein Tablet gewinnen.