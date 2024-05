Über 7000 Starter werden am Donnerstag, 16. Mai, zum Firmenlauf in Kaiserslautern erwartet. Ab 18 Uhr gehen die Teilnehmer auf die fünf Kilometer lange Strecke. Im Anschluss findet eine sogenannte After-Run-Party auf dem Stiftsplatz statt. Während der Veranstaltung selbst und wegen des Auf- und Abbaus wird es am Donnerstag zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen in der Kaiserslauterer Innenstadt kommen. Mit Beeinträchtigungen ist laut Veranstalter beispielsweise zwischen 10 und 12 Uhr im Start- und Zielbereich in der Schneiderstraße und in der Karl-Marx-Straße zu rechnen. Ab 16 Uhr wird die Ecke Lutrinastraße, Karl-Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße gesperrt, ebenfalls die Schneiderstraße am Übergang zur Eisenbahnstraße sowie im Anschluss die Ecke Bismarckstraße, Karl-Marx-Straße bis Ecke Spittelstraße. Ab 17.40 Uhr ist dann die gesamte Strecke gesperrt. Laut Veranstalter werden die Straßen nach dem Durchlauf der Teilnehmer schnellstmöglich wieder freigegeben.

Weitere Infos zum Firmenlauf und zu geplanten Sperrungen finden Sie hier.