Über 7000 Starter werden am Donnerstagabend beim Firmenlauf in Kaiserslautern erwartet. Es ist die 15. Auflage des laut Veranstalters größten Breitensportereignisses in der Westpfalz. Während die Läufer die Innenstadt in Beschlag nehmen, müssen Verkehrsteilnehmer mit Staus und Sperrungen rechnen.

Ab 18 Uhr nehmen die Läuferinnen und Läufer aus 326 Unternehmen die fünf Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt in Angriff. Waren es 2023 noch 6000 Starter, werden laut Veranstalter B2Run in diesem Jahr sogar über 7000 Teilnehmer erwartet. „Die Idee des Firmenlaufs ist es, den Teamgeist zur Erreichung gemeinsamer Ziele zu transportieren. Sport mit einem gemeinsamen Erlebnis unter Mitarbeitern stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl der Belegschaft, sowohl beim Lauf als auch bei der After-Run-Party am Stiftsplatz“, sagt Beate Kimmel, Schirmherrin und Oberbürgermeisterin der Stadt Kaiserslautern. Zu den größten beteiligten Konzernen zählen laut B2Run in diesem Jahr das Westpfalz-Klinikum mit 415 Teilnehmern und das Ökumenische Gemeinschaftswerk Pfalz mit 235 Startern. Bei den Firmen sind die Lebenshilfe Westpfalz und Adient Components mit 140 beziehungsweise 90 Teilnehmern vertreten.

After-Run-Party auf dem Stiftsplatz

Gestartet wird wie in den Vorjahren in drei Wellen, um 18, um 18.15 und um 18.30 Uhr, die Nordic Walker werden sich dem Hauptfeld anschließen. Im Anschluss an den Lauf wird es auf dem Stiftsplatz eine sogenannte After-Run-Party geben. Auf die Läuferinnen und Läufer warten ein Biergarten, Essen und Getränke sowie ein DJ. Die schnellsten Läuferinnen und Läufer werden ausgezeichnet. Zudem werden die Teams mit den originellsten Kostümen bundesweit prämiert. Die Sieger dieser Kategorie werden im Oktober über eine Abstimmung auf Social Media ermittelt, teilt der Veranstalter mit.

Straßensperrung und Verkehrsbehinderungen

Während der Veranstaltung selbst und wegen des Auf- und Abbaus wird es am Donnerstag zu Sperrungen und Verkehrsbehinderungen in der Kaiserslauterer Innenstadt kommen. Zwischen 10 und 12 Uhr werden im Start- und Zielbereich in der Schneiderstraße und in der Karl-Marx-Straße die Absperrgitter aufgebaut. Ab 16 Uhr wird die Ecke Lutrinastraße, Karl-Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße gesperrt, ebenfalls die Schneiderstraße am Übergang zur Eisenbahnstraße sowie im Anschluss die Ecke Bismarckstraße, Karl-Marx-Straße bis Ecke Spittelstraße. Ab 17.40 Uhr ist dann die gesamte Strecke gesperrt. Die Läuferinnen und Läufer starten in der Schneiderstraße, laufen durch die Eisenbahnstraße bis zur Barbarossastraße. Die geht es entlang bis zur Bismarkstraße, auf der es zur Schubertstraße geht. Dann verläuft die Strecke über Schubertstraße, Schulstraße, Adolf-Kolping-Platz, Wilhelmstraße, Papiermühlstraße, Fabrikstraße, Quellenstraße, Friedrichstraße, Augustastraße und Lutrinastraße zum Ziel in der Karl-Marx-Straße.

Laut Veranstalter wird die Strecke nach dem Durchlauf der Teilnehmer schnellstmöglich wieder freigegeben. Bei den genannten Zeiten handele es sich um Richtzeiten. Die Polizei rät dazu, sich über Alternativrouten und Ausweichparkplätze zu informieren. Einschränkungen sind auch für die Ein- und Ausfahrten von Parkhäusern und Tiefgaragen im Veranstaltungsbereich zu erwarten – mit Ausnahme des Parkhauses Am Altenhof sowie der Parkmöglichkeiten in der Lutrinastraße und unter dem Stiftsplatz, die während der Laufveranstaltung zugänglich bleiben, so die Polizei. Die weist zudem darauf hin, dass auch der öffentliche Nahverkehr teilweise von den Straßensperrungen betroffen sein wird.

Ausgeglichene Ökobilanz als Ziel

B2Run habe sich zudem eine ausgeglichene Ökobilanz zum Ziel gesetzt, die unter anderem durch den Erwerb von CO 2 -Zertifikaten für unvermeidbare Emissionen erreicht werden soll. Ergänzend wird für jedes der 326 teilnehmenden Unternehmen ein Baum gepflanzt. Unterstützt werden kann beim Lauf die DKMS. Die gemeinnützige Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, Blutkrebs zu besiegen. Sogenannte Charity-Starter leisten einen zusätzlichen Startbeitrag von fünf Euro, der laut Veranstalter an die DKMS geht. Im vergangenen Jahr kamen bundesweit 55.000 Euro zusammen, so B2Run. In Kaiserslautern stelle die Sparkasse mit 150 Läufern das größte Charity-Team.

Infos für Läufer

Unter b2run.de sind noch bis 15. Mai, 16 Uhr, „Last Minute Startplätze“ online buchbar. Am Veranstaltungstag kann man sich ab 16 Uhr am Infopoint auf dem Stiftsplatz nachmelden. Das Startticket gilt als Fahrkarte im Öffentlichen Nahverkehr im Verkehrsverbund Rhein-Neckar.