Die Weilerbacher SPD hat ihren Kandidaten für die Ortsbürgermeisterwahl im kommenden Jahr gekürt: Sie schickt Peter Kannengießer ins Rennen. Er will dem bisherigen Amtsinhaber und Parteikollegen Horst Bonhagen nachfolgen, der angekündigt hat, für eine weitere Wahlperiode nicht mehr zur Verfügung stehen zu wollen. „Als Ortsbürgermeister geht es für mich in erster Linie um die Bürgerinnen und Bürger, den Ort und dass Weilerbach lebenswert bleibt. Frei nach dem Motto: Wer in Weilerbach lebt, lebt glücklich und zufrieden“, meint Kannengießer. Der 63-Jährige ist Mitglied des Gemeinderates, gehört dem SPD-Ortsverein seit 2001 an. Er arbeitet in der Telekommunikationsbranche, ist verheiratet und hat drei Kinder. Der CDU-Ortsverband hat den Verbandsgemeinde-Beigeordneten Jochen Kassel als Kandidat nominiert. rhp/zs