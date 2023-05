Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An den Schalteröffnungszeiten der Sparkassenfiliale in Erfenbach wird sich vorläufig nichts ändern. Besser werden will das Geldinstitut in der Kommunikation mit seinen Kunden. Bei der Sitzung des Ortsbeirates Erfenbach stellte sich Kai Landes, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Kaiserslautern, am Mittwochabend der Kritik vieler Bürger.

Landes erinnerte an das Selbstverständnis der Sparkasse, als Finanzberater für alle Kunden unabhängig von Einkommen und Vermögen da zu sein. In Rheinland-Pfalz verfüge die