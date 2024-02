Duell der Traditionsclubs: In der 2. Bundesliga Mitte hatten die Kegler der TSG Kaiserslautern nach langer Durststrecke endlich wieder einmal Grund zum Jubeln.

„Es wurde ja auch mal Zeit“, freuten sich Abteilungsleiter Andreas Nikiel und sein Team über den klaren 6:2-Heimsieg (14:10 Sätzen, 3563:3477 Kegel) gegen den SKC Nibelungen Lorsch. Im Duell der Traditionsclubs aus der Barbarossastadt und Hessen trafen zwei alte Bekannte aufeinander, die sich schon in vielen Duellen der Bundesliga gegenüber standen.

Die Begegnung war für die Lauterer, derzeit Tabellenletzter, ein „Schicksalsspiel“. So starteten die Hausherren engagiert und kämpferisch. Super war bereits das Anspiel, in dem Christian Klaus als Tagesbester gegen den Ex-TSGler Nico Zschuppe mit einem 2:2 (617:589) und Florian Wagner mit einem 4:4 (607:572) gegen Marco Matheis ihr Team mit 2:0 und einem 63er-Polster in Führung brachten.

Im zweiten Drittel erwischte TSGler Christian Engel einen gebrauchten Tag und wurde nach seinem 41. Wurf durch Markus Baatsch ersetzt. Dieser spielte zwar gut auf, konnte aber gegen den Ex-Lauterer Andreas Dietz das Blatt nicht wenden. Die TSG im Spiel hielt Andreas Nikiel, der mit einem 2:2 (578:560) gegen Holger Walter punktete.

SKC Mehlingen unterliegt Rapid Pirmasens mit 2:6

Mit 3:1 und einem Plus von 56 Kegeln war das Schlusspaar gefordert, den greifbaren Sieg zu vollenden. Obwohl Alexander Schöpe gegen Jochen Steinhäuser 2:2 (589:599) knapp verlor, brannte nichts mehr an, da Pascal Nikiel gegen Michael Straub 3:1 (608:559) klar punktete. „Ein wichtiger Schritt, welcher am Samstag gegen den TSV Großbardorf helfen muss, um weitere Punkte zu einem eventuellen Klassenerhalt zu erspielen“, sagte Andreas Nikiel.

Bei der 2:6-Niederlage des SKC Mehlingen im Westpfalzderby beim SKK Rapid Pirmasens fehlte den Mehlingern in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden in den entscheidenden Momenten die Durchsetzungskraft. Beim Spiel über sechs Bahnen setze sich letztendlich der Gastgeber dank der geschlossenen Mannschaftsleistung durch. Nur Nicolas Reichling und Alexander Müller konnten für Mehlingen punkten. Pressewart Wolfgang Heß bilanzierte: „Wir haben zwar konstant gespielt, kamen aber nicht an das Niveau der Pirmasenser heran.“

KF Sembach beim Spitzenreiter ohne Chance

Die Kegelfreunde Sembach standen beim Tabellenführer VKC Eppelheim auf verlorenem Posten. Eppelheim setzte sich deutlich mit 7:1 (18,5:5,5 Sätzen, 3726:3433 Kegel) gegen Sembach durch. Im ersten Durchgang konnte lediglich Tobias Bauer gegen Tobias Lacher 2,5:1,5 (596:594) für die Kegelfreunde punkten.