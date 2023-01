Die erste Mannschaft der SG Landstuhl beendet die Luftgewehr- Oberliga sensationell als Vizemeister. Am 18. Februar geht es nun in die Relegation, das Ziel heißt Zweite Bundesliga.

Die Luftgewehr-Oberliga sah am Wochenende in Herxheim die letzten Rundenkämpfe der Saison. Die SG Landstuhl hatte sich über die Saison mit guten Ringzahlen empfohlen und sich seit dem zweiten Wettbewerbswochenende verdient auf Tabellenplatz zwei eingenistet und den Rang ob ganz starker Leistungen nicht wieder abgegeben.

Vor dem Wettkampftag in Herxheim war die Anspannung verständlicherweise mehr als groß. Die SG Landstuhl wollte den Vizeplatz schließlich ins Ziel retten. Dass die Konkurrenzvereine sie auf den letzten Scheiben abfangen und vom Relegationsplatz runterschubsen wollten, war klar. Da braucht es schon auch Nerven.

Die hatten Martina und Franziska Sprengard, Maik Klose, Allessandro Steinmann und Maximilian Emrich von der SG Landstuhl alle gut im Griff. Mit einer weiteren reifen Ringleistung hielt das Team den zweiten Tabellenplatz und somit den Relegationsplatz abschließend fest. Dass es damit nebenbei noch Vereinsgeschichte schreibt, kommt als Zusatzbonbon obendrauf. „Schon die Relegation ist für den Verein einzigartig, das konnte so noch nicht erreicht werden“, bringt es Franziska Sprengard auf den Punkt.

So geht es weiter

Nun sitzt die SG Landstuhl also schon mal im Fahrstuhl rauf in die Zweite Bundesliga. Ob sie oben auch tatsächlich ankommt oder weiter in der Oberliga verbleibt, muss die Relegation am 18. Februar in Pforzheim zeigen. Nach oben wollen schließlich noch mehr qualifizierte Teams. Aus den Oberligen Südwest, Südbaden, Württemberg, Saarland und Baden sind alle Meister und Vizemeister für die Relegation qualifiziert. Außerdem tritt der potenzielle Abstiegskandidat aus der 2. Liga Südwest mit an.

Bis zur Relegation bleibt nicht mehr viel Zeit, die aber wollen die Landstuhler intensiv mit zusätzlichen Trainingseinheiten und gesondertem Techniktraining nutzen. „Die Motivation ist bei allen da, wir werden sehen, was daraus wird“, spricht Franziska Sprengard für das gesamte Team. Zu verlieren haben die Landstuhler ja nichts, sie können nur gewinnen.

Abschlusstabelle

Oberliga Luftgewehr

1. SV Herxheim

2. SG Landstuhl

3. SG Speyer

4. SV Appenhofen 2

5. SV Schopp 2

6. SV Rheinzabern

7. SC Ohlweiler

8. SSC Haßloch