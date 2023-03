Eine Autofahrerin hat am Mittwochmorgen in der Haspelstraße ein sechsjähriges Mädchen angefahren. Die 41-Jährige war kurz vor 8 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs. Dabei übersah sie das Kind, das in diesem Moment die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurde das Mädchen der Polizei zufolge am Bein verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Sechsjährige zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Unfall auf.